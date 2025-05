Seilhersteller Teufelberger: Sanierungsplan angenommen, Fortführung geplant

Forderung von 14,1 Mio. Euro wurde anerkannt.

Wels. Der Sanierungsplan für ein Unternehmen des oberösterreichischen Seilherstellers Teufelberger ist am Donnerstag beim Landesgericht Wels angenommen worden. Insgesamt wurden 406 Forderungen in Höhe von 30,2 Mio. Euro angemeldet, davon wurden rund 14,1 Mio. Euro als berechtigt anerkannt, teilten die Kreditschützer AKV, KSV1870 und Creditreform mit. Die Gläubiger erhalten eine Quote von 30 Prozent. Eine Fortführung des Unternehmens ist geplant.

Lesen Sie auch Insolvenzwelle: Welser Seilhersteller muss Reisleine ziehen Der oberösterreichische Seilhersteller Teufelberger hat am Donnerstag beim Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung für ein Unternehmen der Gruppe beantragt.

Ende Jänner hatte die Teufelberger Gesellschaft mbH, Produzent für Kunststoffbänder, mit 186 Mitarbeiter ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Bei dem betroffenen Unternehmen handelt es sich um das kleinste und jüngste der Teufelberger-Gruppe, die sich in die drei Geschäftsbereiche Wire Rope (Stahlseile), Fiber Rope (Faserseile) und Strapping Solutions (Kunststoff-Umreifungsbänder) gliedert. Letzterer wird eigenständige GmbH betrieben, sie meldete die Insolvenz an.