E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Viele Erwerbstätige beziehen Sozialhilfe.

Auch Erwerbstätige

Sozialhilfe in Linz: Bedarf wächst weiter

16.09.25, 12:24
Die Zahl der Sozialhilfebezieher in Linz ist weiter gestiegen – quer durch alle Gruppen. 

Linz. Die Zahl der Sozialhilfebezieher in Linz steigt weiter: Im zweiten Quartal 2025 erhielten 2.317 Personen finanzielle Unterstützung – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2.005). Sozialreferentin Karin Hörzing sieht darin ein alarmierendes Zeichen: „Diese Entwicklung spiegelt die spürbare Realität vieler Linzer wider.“ Ursachen sind laut Hörzing vor allem die anhaltende Inflation und die weiterhin angespannte Lage am Arbeitsmarkt. Besonders betroffen sind nicht nur Arbeitslose, sondern auch Erwerbstätige mit geringem Einkommen.

Sozialhilfe zum Einkommen.
© Apa

Hoher Anstieg bei Minderjährigen

Auffällig ist zudem der Anstieg bei jungen Menschen unter 18 Jahren und Mehrpersonenhaushalten – obwohl Einpersonenhaushalte weiterhin die größte Gruppe bilden. „Unsere Antwort bleibt, Perspektiven zu schaffen“, so Hörzing. Die Stadt setzt auf Aus- und Weiterbildung, Arbeitsmarktintegration durch Programme wie „Jobimpuls“ sowie den Ausbau der sozialen Infrastruktur.

