Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Sparkassenbrunnen
© Mike Wolf

Bauminsel kommt

Sparkassenbrunnen siedelt vom Taubenmarkt in die Bank zurück

27.10.25, 09:47
Teilen

Nach Jahrzehnten am Linzer Taubenmarkt kehrt der Sparkassenbrunnen an seinen ursprünglichen Platz zurück 

Linz. Wie berichtet wird der Brunnen am Linzer Taubenmarkt noch heuer angebaut, die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. „Der Umzug erfolgt auf Wunsch der Stadt, weil der Brunnen sehr wartungsintensiv ist“, betont Sparkassa -Vorstandsdirektor Martin Punzenberger.

Vorgesehen ist stattdessen eine begrünte Pflanzinsel mit einem stadtklimafesten Baum, eingefasst von einer Sitzbank in Form eines Dreiviertelkreises. In der offenen Rundung wird ein öffentlicher Trinkbrunnen installiert. Damit entsteht ein neuer Aufenthaltsbereich mit Schatten, Aufenthaltsqualität und kostenlosem Zugang zu Trinkwasser. Geplant ist, die versiegelte Fläche aufzubrechen, eine Baumgrube auszuheben und mit rund 25 Kubikmetern Substrat zu befüllen. Investition: 79.000 Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden