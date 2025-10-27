Sparkassenbrunnen siedelt vom Taubenmarkt in die Bank zurück

Nach Jahrzehnten am Linzer Taubenmarkt kehrt der Sparkassenbrunnen an seinen ursprünglichen Platz zurück

Linz. Wie berichtet wird der Brunnen am Linzer Taubenmarkt noch heuer angebaut, die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. „Der Umzug erfolgt auf Wunsch der Stadt, weil der Brunnen sehr wartungsintensiv ist“, betont Sparkassa -Vorstandsdirektor Martin Punzenberger.

Vorgesehen ist stattdessen eine begrünte Pflanzinsel mit einem stadtklimafesten Baum, eingefasst von einer Sitzbank in Form eines Dreiviertelkreises. In der offenen Rundung wird ein öffentlicher Trinkbrunnen installiert. Damit entsteht ein neuer Aufenthaltsbereich mit Schatten, Aufenthaltsqualität und kostenlosem Zugang zu Trinkwasser. Geplant ist, die versiegelte Fläche aufzubrechen, eine Baumgrube auszuheben und mit rund 25 Kubikmetern Substrat zu befüllen. Investition: 79.000 Euro.