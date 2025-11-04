St. Florianer Sängerknaben verzaubern Südafrika

Mit ihren Stimmen und ihrer Herzlichkeit begeisterten die St. Florianer Sängerknaben auf Tournee durch Südafrika.

OÖ/Südafrika. Die St. Florianer Sängerknaben kehrten begeistert von ihrer fünften Südafrika-Tournee zurück. 26 Buben und zehn Männerchor-Mitglieder reisten zweieinhalb Wochen lang von Pretoria über Durban bis Kapstadt. Neben Schul- und Sozialbesuchen gaben sie zahlreiche Konzerte.

Höhepunkt war der Auftritt beim Regional Leaders’ Summit in Kapstadt vor internationalen Delegationen, darunter Markus Söder. Chorleiter Markus Stumpner hob das gemeinsame Musizieren mit südafrikanischen Chören hervor. Zum Abschluss genossen die Sänger den Blick vom Tafelberg – und freuen sich nun auf ihr Zuhause.