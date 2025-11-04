Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Floriani Sängerknaben in Südafrika.

St. Florianer Sängerknaben verzaubern Südafrika

04.11.25, 11:33
Teilen

Mit ihren Stimmen und ihrer Herzlichkeit begeisterten die St. Florianer Sängerknaben auf Tournee durch Südafrika. 

OÖ/Südafrika. Die St. Florianer Sängerknaben kehrten begeistert von ihrer fünften Südafrika-Tournee zurück. 26 Buben und zehn Männerchor-Mitglieder reisten zweieinhalb Wochen lang von Pretoria über Durban bis Kapstadt. Neben Schul- und Sozialbesuchen gaben sie zahlreiche Konzerte.

Höhepunkt war der Auftritt beim Regional Leaders’ Summit in Kapstadt vor internationalen Delegationen, darunter Markus Söder. Chorleiter Markus Stumpner hob das gemeinsame Musizieren mit südafrikanischen Chören hervor. Zum Abschluss genossen die Sänger den Blick vom Tafelberg – und freuen sich nun auf ihr Zuhause.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden