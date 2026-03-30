Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
LH Thomas Stelzer richtet Forderungen Richtung Brüssel
© OÖVP

Industrie

Stelzer richtet Forderungen Richtung Brüssel

30.03.26, 11:56
Teilen

Rund 60 Prozent der Industrieemissionen in Österreich, die unter das Emissionshandelssystem fallen, entstehen in Oberösterreich.  

. Mit einem jährlichen Verbrauch von rund 42.600 Terajoule ist Oberösterreich laut Statistik Austria der größte Gasnutzer Österreichs – vor allem in der Eisen-, Stahl- und Chemieindustrie. LH Thomas Stelzer (ÖVP) fordert  daher abermals Richtung EU eine realistische Energiepolitik, die den Wirtschaftsstandort schützt.  

Stelzer tritt dafür ein, dass Industriebetriebe länger als bisher geplant kostenlose Emissionszertifikate erhalten. Der derzeit vorgesehene schrittweise Abbau dieser Gratiszertifikate ab 2028 solle aus Sicht Stelzers abgeschwächt werden. Laut ÖVP-Chef sind die Energiepreise seit 2021 um etwa 65 Prozent gestiegen , während die Industrie ihre CO2-Emissionen pro Wirtschaftsleistung seit 2005 um 45 Prozent gesenkt hat.

Beim Wirtschaftswachstum reiche es nicht aus, sich rund um die Nulllinie zu bewegen, wie in den letzten Jahren. „Wir brauchen Entwicklung und Wachstum“, sagte Stelzer kürzlich bei der Land der Möglichkeiten-Veranstaltung im Musiktheater. Und dieses Wachstum sei nur innerhalb der Europäischen Union möglich. Mehr Tempo wünscht sich Stelzer von Behörden und Staat: Betriebsanlagen müssten in Zukunft binnen drei, anstatt vier Monaten genehmigt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen