Stelzer wirbt in Rom für Oberösterreichs Innovationskraft

Oberösterreichs Landeshauptmann trifft Italiens Vize-Industrieminister und nimmt am Mittwoch an Generalaudienz des Papstes teil.

OÖ/Rom. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist zu Gesprächen mit dem Vizeminister des italienischen Industrieministeriums, Valentino Valentini, in Rom. Im Mittelpunkt des Treffens stehen Themen wie Europa, Innovation, Energie und Kultur. Stelzer und seine Delegation wollen in Italien den Wirtschaftsstandort Oberösterreich präsentieren und fördern.

Vor allem mit der Region Latium, deren Hauptstadt Rom ist, gebe es mehrere Gemeinsamkeiten und ähnliche Interessen, sagte Stelzer gegenüber der APA. Der oberösterreichische Landeshauptmann eröffnete am Montagabend in der italienischen Hauptstadt einen Empfang zu Österreichs Nationalfeiertag, der von der österreichischen Botschaft organisiert wurde.

Stelzer will Oberösterreich als Wirtschaftsstandort fördern

"Wir haben es als österreichisches Bundesland immer als unseren Auftrag betrachtet, einen konkreten Beitrag zum Gelingen der Europäischen Union zu leisten. Deshalb ist es uns wichtig, internationale Kontakte zu pflegen - gerade weil wir als europäischer Wirtschaftsstandort an einem durchaus entscheidenden Punkt angelangt sind: Wir sollten in Europa selbstbewusster auftreten, weil wir wissen, was wir an Innovationskraft leisten und an Qualität bieten können", sagte Stelzer.

Es gebe mehrere gemeinsame Interessen mit Italien, unter anderem im Kulturbereich. "Unsere beiden Heimatländer, Österreich und Italien, sind Länder voller Kultur. Diese Verbindung sollten wir nutzen, um uns international wieder stärker zu positionieren", betonte der oberösterreichische Landeshauptmann. Österreich feiert 2025 das 30-jährige Jubiläum seines EU-Beitritts, erinnerte Stelzer. "Es ist eine Ehre, diesen Jahrestag in der Hauptstadt eines Gründungslandes der EU zu feiern", so Stelzer.

Neben politischen Gesprächen wird der Landeshauptmann auch den Vatikan besuchen. So wird er am kommenden Mittwoch an der Generalaudienz mit Papst Leo XIV. teilnehmen.