Stiere büxen aus und zerstören Garten

Unter Polizeieskorte wurden die Tiere schließlich auf die heimatliche Weide zurückgetrieben.

Gallneukirchen. Eine Herde aus 16 Jungstieren ist am Freitag von ihrer Weide in Gallneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) ausgebrochen und hat es sich nach drei Kilometern Marsch in einem Garten gemütlich gemacht. Der Ausflug war rasch wieder beendet: Unter Polizeieskorte wurden die Tiere schließlich auf die heimatliche Weide zurückgetrieben, berichtete die Exekutive.

Die Polizei war gerufen worden, weil die Herde plötzlich in dem Garten aufgetaucht war und dort Gemüsebeete und Sträucher in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Beamten hielten die Tiere in Schach, bis der Besitzer eintraf und die Stiere wieder zurück auf seinen Hof trieb - unter Mithilfe der Polizei, die dafür die Straße vorübergehend sperrte.