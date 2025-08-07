Taubenmarkt neu: Streit um "Bäumchen-Lösung"

Hochwertige kurzfristige Gestaltung des Taubenmarkt wird am 7. August im Stadtsenat beschlossen.

Linz. Der Sparkassenbrunnen am Taubenmarkt wird mit Ende 2025 abgebaut und an seinem ursprünglichen Standort in der Sparkassenzentrale an der Promenade wiedererrichtet. In der heutigen Sitzung des Stadtsenats wurde nun eine qualitativ hochwertige kurzfristige Gestaltung für den Taubenmarkt beschlossen.Der Brunnen wurde für den Innenbereich für des Sparkassen-Gevierts konzipiert, ist im Freien wartungsintensiv und technisch nicht optimal betreibbar. Im Zuge der Sanierung des Sparkassengebäudes übersiedelt der Brunnen daher nun wieder zurück ins Areal an der Promenade.

Die „Übersiedelung“ des Brunnens muss daher zeitlich eng in die laufenden Sanierungsmaßnahmen der Sparkasse eingetaktet werden. Im Anschluss wird die freiwerdende Fläche des zentralen Platzes in der Innenstadt selbstverständlich auch kurzfristig gestaltet. Längerfristig soll der Taubenmarkt insgesamt – auch unter Einbindung der Linzer- neugestaltet werden. Daher werden für die kurzfristige Lösung bewusst Elemente verwendet, die später auch bei einem anderen Standort wiederverwendet werden können.

Vorgesehen ist eine begrünte Pflanzinsel mit einem stadtklimafesten Baum, eingefasst von einer Sitzbank in Form eines Dreiviertelkreises. In der offenen Rundung bleibt das Element „Wasser“ dem Taubenmarkt erhalten und für die Linzer auch nutzbar. Es entsteht ein neuer Aufenthaltsbereich mit Schatten, Aufenthaltsqualität und kostenlosem Zugang zu Trinkwasser.

„Es war uns wichtig, eine Lösung zu schaffen, die sowohl kurzfristig zur Aufwertung des Taubenmarkts beiträgt als auch langfristig sinnvoll genutzt werden kann. Die eingesetzten Gestaltungselemente sind wiederverwendbar – das ermöglicht einen späteren Einsatz an anderen Standorten, schont Ressourcen und steht für eine nachhaltige, vorausschauende Stadtentwicklung. Gleichzeitig entsteht ein neuer Bereich mitten in der Innenstadt, der mit Sitzgelegenheiten, Schatten und kostenlosem Trinkwasser zum Verweilen einlädt“, so die geschäftsführende Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SPÖ).

„Der Taubenmarkt liegt im Herzen unserer Stadt und daher ist es an diesem zentralen Platz besonders wichtig, dass wir auch kurzfristig eine sehr gute Gestaltung haben, die die Aufenthaltsqualität erhöht. Dies ermöglicht uns auch, die längerfristige Neugestaltung des Platzes mit der notwendigen Sorgsamkeit und unter Einbeziehung der Linzer vorzubereiten. Ich bedanke mich bei der Sparkasse für die Zusammenarbeit und dafür, dass sie uns den Brunnen so lange zur Verfügung gestellt hat“, erklärt die auch für Brunnen zuständige Stadtgrünreferentin Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

Der Brunnenstandort eignet sich für eine Baumpflanzung. Die kreisförmige Pflasterung läuft exakt auf diesen Punkt zu. Deshalb wurde auch für die kurzfristige Lösung eine kreisförmige Gestaltung gewählt. Unter diesem Bereich verlaufen keine Leitungen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen knapp 79.000 Euro. Dieser Betrag inkludiert auch unvorhersehbare Abbrucharbeiten, da der Zustand unter dem Brunnen erst bei den Bauarbeiten vollständig festgestellt werden kann.

Gegenstimme der ÖVP

Vizebürgermeister Martin Hajart ÖVP spricht sich gegen das Projekt aus: „Kein rot-grünes Pseudo-Provisorium – einer der zentralsten Plätze in Linz verdient eine durchdachte Neugestaltung“. Die Linzer ÖVP werde im Stadtsenat gegen eine temporäre „Bäumchen-Lösung“ stimmen.