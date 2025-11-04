Tierquäler misshandelten Hund schwer

In Serbien wurde ein schwer verletzter Hund mit österreichischem Chip gefunden – der Fall schockiert.

OÖ. Der Mischlingsrüde „Richie“ wurde im Sommer in Serbien schwer verletzt auf einer Straße entdeckt. Tierfreunde brachten ihn sofort zum Tierarzt, der ihn aufgrund der massiven Verletzungen eigentlich erlösen wollte. Erst ein zweiter Arzt wagte die lebensrettende Behandlung – mit Erfolg. „Ich bin froh, dass Richie überlebt hat, aber was ihm angetan wurde, ist grausam und bleibt ein Rätsel. Möglicherweise wurde eine ätzende Flüssigkeit über ihn gegossen“, sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler.

Die Organisation übernahm die hohen Behandlungskosten und übergab den Fall einem Anwalt. Laut Chip ist Richie auf einen österreichischen Halter registriert, der zunächst angab, der Hund sei entlaufen, später aber jeden Kontakt abbrach, als es um die Kosten ging. Der Fall könnte nun vor einem österreichischen Gericht landen. Fotos von Richie zeigen die Schwere seiner Verletzungen – und sein unglaubliches Überleben.