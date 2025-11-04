Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • Tierquäler misshandelten Hund schwer
  • Tierquäler misshandelten Hund schwer

Tierquäler misshandelten Hund schwer

04.11.25, 13:59
Teilen

In Serbien wurde ein schwer verletzter Hund mit österreichischem Chip gefunden – der Fall schockiert. 

OÖ. Der Mischlingsrüde „Richie“ wurde im Sommer in Serbien schwer verletzt auf einer Straße entdeckt. Tierfreunde brachten ihn sofort zum Tierarzt, der ihn aufgrund der massiven Verletzungen eigentlich erlösen wollte. Erst ein zweiter Arzt wagte die lebensrettende Behandlung – mit Erfolg. „Ich bin froh, dass Richie überlebt hat, aber was ihm angetan wurde, ist grausam und bleibt ein Rätsel. Möglicherweise wurde eine ätzende Flüssigkeit über ihn gegossen“, sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler.

Die Organisation übernahm die hohen Behandlungskosten und übergab den Fall einem Anwalt. Laut Chip ist Richie auf einen österreichischen Halter registriert, der zunächst angab, der Hund sei entlaufen, später aber jeden Kontakt abbrach, als es um die Kosten ging. Der Fall könnte nun vor einem österreichischen Gericht landen. Fotos von Richie zeigen die Schwere seiner Verletzungen – und sein unglaubliches Überleben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden