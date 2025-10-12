Alles zu oe24VIP
Tuningtreffen im Innviertel
© Getty

Im Innviertel

Tuning-Treffen: Acht Kennzeichen-Abnahmen

12.10.25, 13:47
55 Anzeigen hat es beim länderübergreifenden Tuningtreffen gegeben. 

. Am Wochenende wurden aufgrund eines angezeigten Tuningtreffens Kontrollen mit Schwerpunkt illegales Fahrzeugtuning und Geschwindigkeit im Bezirk Braunau durchgeführt.

Die technische Überprüfung der Fahrzeuge erfolgte durch Amtssachverständige des Amtes der OÖ. Landesregierung.
Bei der Schwerpunktaktion wurden laut Polizei von den eingesetzten Streifen 80 Fahrzeuge kontrolliert, 25 Fahrzeuge wurden einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. An acht Fahrzeugen wurden schwere technische Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt; bei diesen Fahrzeugen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen.
Insgesamt wurden 55 Anzeigen wegen technischer Mängel an den überprüften Fahrzeugen erstattet.
Für geringfügige Übertretungen wurden Organstrafverfügungen ausgestellt.

Zudem wurde bei 3.930 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, 68 Lenker wurden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Der Spitzenwert lag bei 82 km/h anstelle von erlaubten 50 km/h.

