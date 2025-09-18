Urfahranermarkt hat jeden Tag ein Highlight

Heuer werden nicht nur Fahrgeschäfte sondern auch Knödel gedreht.

Linz. Der Urfahraner Herbstmarkt startet heuer am Samstag, 27. September mit einem festlichen Einzug über die AEC-Straße ins Marktgelände. Um 10 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung vor dem Infogebäude durch Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) und Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP). Den feierlichen Startschuss geben traditionell die Neukirchner Prangerschützen. Zu Mittag wird dann das traditionelle Kaiser Festbier Fass angeschlagen.

Ein besonderes Highlight ist heuer die Münzprägestation vor dem LinzZelt, an der sich jeder Besucher eine eigene Urfahranermarkt-Münze prägen kann.

Wochenprogramm im Überblick:

Als Dankeschön für die jahrelange Treue laden die Schausteller am Eröffnungssamstag von 10 bis 11 Uhr traditionell zu Freifahrten auf allen Fahrgeschäften ein.



Der erste Urfahranermarkt-Sonntag, der 28. September, startet mit einem abwechslungsreichen Programm auf der ORF Radio Oberösterreich Partybühne im Festzelt „Da Wirt 4s Fest“. Das musikalische Hitfeuerwerk startet bereits um 11 Uhr. Ab 12.40 Uhr übernimmt Schlagersängerin Simone die Bühne.



Der Montag steht diesen Herbstmarkt ganz im Zeichen der Vielfalt und Inklusion. Ein abwechslungsreiches Programm wird Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenbringen. Ab 13 Uhr heißt es dann Knödeldrehen für alle! Gemeinsam mit prominenten Gästen und Menschen mit Beeinträchtigungen entsteht eine besondere Aktion, die nicht nur kulinarisch, sondern auch menschlich verbindet.



Am Dienstag startet der Seniorentag um 10 Uhr mit einem vergünstigten Frühstück. Am Dienstagabend geht es zünftig weiter: Ab 19 Uhr lädt die Donaualm zur Weißwurstparty powered by Heimatwerk. Der Eintritt ist auch ohne Tischreservierung möglich.



Der Familientag am Mittwoch lockt auch dieses Jahr mit ermäßigten Preisen an den Fahrgeschäften und Verkaufsständen. Das TV-Auto K.I.T.T wird Väter und Kinder gleichfalls begeistern. Am Mittwochabend wird das ÖH Semester Openingab 20 Uhr im Festzelt „Der Wirt 4s Fest“ gefeiert.



Der Termin für das Abschießen des Feuerwerkes wurde mit dem Donnerstag, dem 2. Oktober um 21.30 Uhr festgelegt.



Am Freitag gibt es um 11 Uhr einen Gottesdienst im Autodrom Straßmeier.



Am zweiten Samstag wird der Tag der Tracht ausgerufen mit Trachtenmodenschau ab 12.30 Uhr.