voestalpine plaza wird mit "Cash 4 Tricks"- Bewerb eröffnet

Die Stadt Linz steuerte 500.000 Euro für den Umbau bei.

Linz. Morgen wird der revitalisierte Skatepark „voestalpine plaza“ im Donaupark in Linz-Urfahr in Urfahr mit einem Contest offiziell eingeweiht. Die voestalpine hat mehr als 200 Quadratmeter ihrer CO₂-reduzierten greentec steel Edition-Stahlbleche für das Projekt zur Verfügung gestellt. Am Programm stehen ab 12 Uhr verschiedene Bewerbe und eine Tombola. In verschiedenen Disziplinen kann sich die Linzer Skate-Community beweisen und bei Cash 4 Tricks auch Geld gewinnen - es werden 2.000 Euro ausgespielt.

Wer möchte, kann sich auch ein Flash-Tattoo stechen lassen. Ab etwa 20 Uhr wird auf Konzerten in der Stadtwerkstatt von Ralleluja, Wet Spinach und den Vampyres weitergefeiert.