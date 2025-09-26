Alles zu oe24VIP
Skatepark "voestalpine plaza"
© Stadt Linz

Skatepark Urfahr

voestalpine plaza wird mit "Cash 4 Tricks"- Bewerb eröffnet

26.09.25, 10:01
Teilen

Die Stadt Linz steuerte 500.000 Euro für den Umbau bei.

Linz. Morgen wird der revitalisierte Skatepark „voestalpine plaza“ im Donaupark in Linz-Urfahr in Urfahr mit einem Contest offiziell eingeweiht. Die voestalpine hat mehr als 200 Quadratmeter ihrer CO₂-reduzierten greentec steel Edition-Stahlbleche für das Projekt zur Verfügung gestellt. Am Programm stehen ab 12 Uhr  verschiedene Bewerbe und eine Tombola. In verschiedenen Disziplinen kann sich die Linzer Skate-Community beweisen und bei Cash 4 Tricks auch Geld gewinnen - es werden 2.000 Euro ausgespielt.

Wer möchte, kann sich auch ein Flash-Tattoo stechen lassen. Ab etwa 20 Uhr wird auf Konzerten in der Stadtwerkstatt von Ralleluja, Wet Spinach und den Vampyres weitergefeiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

