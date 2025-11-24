Volltrunkener krachte mit Pkw gegen Wohnzimmerfenster

Die Redewendung „mit der Tür ins Haus fallen“ ist in diesem Fall leicht abgeändert.

Zell am Pettenfirst. Ein betrunkener Autofahrer ist Sonntagabend in Zell am Pettenfirst (Bezirk Vöcklabruck) mit dem Auto gegen eine Haus, das direkt hinter eine Leitschiene steht, gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Wohnzimmerfenster sowie Teile der Mauer schwer beschädigt.

Durch den Anprall wurde das Fenster ins Haus hineingedrückt. Die Bewohner hielten sich in einem anderen Teil des Hauses auf, somit wurde niemand verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich niemand im Wohnzimmer. Der Alkotest bei dem 30-Jährigen Fahrer ergab 1,9 Promille, so die Polizei.