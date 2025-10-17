Alles zu oe24VIP
ÖSTERREICH
Polizeieinsatz in Vorchdorf
© laumat.at

Oberst freigestellt

Waffencausa Vorchdorf bei der FPÖ angelangt

17.10.25, 13:49
Grüne und SPÖ finden, dass es an der Zeit für eine Stellungnahme aus den blauen Parteireihen wäre. 

. Der Oberst, der bei der Waffenübung von 19 Personen mit Sturmgewehren in Vorchdorf (Bez. Gmunden) Widerstand gegen die Polizei geleistet haben soll, ist laut Medienberichten beim Bundesheer vorläufig vom Dienst freigestellt worden. Er darf einstweilen keine militärische Einrichtungen mehr betreten. 

Es ist medial dokumentiert, dass der angezeigte Offizier Mitarbeiter des heutigen FPÖ-Landeshauptmanns Kunasek in dessen Zeit als Verteidigungsminister gewesen sein soll. Winkler sagt: „Ich denke, die FPÖ sollte ein Interesse daran haben, über ihre Verbindungen zu den jetzt Verdächtigen umfassend aufzuklären", sagt SPÖ-OÖ-Vorsitzender Martin Winkler. "Diese Waffen-Zielübung ist mittlerweile von höchster politischer Brisanz und längst im Fahrwasser des Extremismus angekommen", fordert auch Grünen-Klubobmann Severin Mayr eine Stellungnahme aus den blauen Parteireihen.

"Es deutet einiges darauf hin, dass sich dort Wölfe im Schafspelz tummeln. Nach dem Landessicherheitsrat in Oberösterreich sind noch viele Fragen offen, und die Behörden arbeiten daher engagiert weiter“, sagt  Der Landesrat warnt: "Es besteht die Gefahr, dass radikale Einzelpersonen oder Netzwerke gezielt versuchen, Schützenvereine zu unterwandern."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

