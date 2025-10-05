Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Rettungssirene
Tragödie in OÖ

Wagenheber rutscht weg – Mann stirbt unter Auto

05.10.25, 08:07
Ein 47-Jähriger wurde unter seinem Pkw eingeklemmt und tödlich verletzt.

Lenzing. Ein 47-Jähriger ist am Samstag in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) ums Leben gekommen, als er Reparaturarbeiten an seinem Auto durchführen wollte. Dazu hob er laut der Polizei das Fahrzeug in einer Mietgarage mit einem Wagenheber und einer darunter liegenden Holzlatte an. Als sich der Rumäne unter dem Motorraum befand, rutschte der Wagenheber weg. Der Pkw fiel auf den Mann und klemmte ihn ein.

Andere Mietgaragenbesitzer fanden das Unfallopfer später. Sie verständigten die Rettung. Für den Verunfallten kam aber jede Hilfe zu spät. Er starb noch an Ort und Stelle.

