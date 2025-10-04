Bub (6) tot auf Bahngleisen entdeckt

Wie es zu dem Unglück kam, ist bisher völlig unklar

Ein sechs Jahre alter Bub ist am Samstagnachmittag in der norddeutschen Stadt Hamburg auf S-Bahngleisen tödlich verunglückt. Einsatzkräfte fanden das Kind gegen 17.30 Uhr schwer verletzt im Stadtteil Wilhelmsburg – es erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Zuvor war der Knabe als vermisst gemeldet worden. Laut Polizei wurde er nahezu zeitgleich zum Notruf gefunden.

Wie es zu dem Unglück kam, ist bisher unklar. Ob der Sechsjährige von einer S-Bahn erfasst wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.