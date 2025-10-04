Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Gleise
© APA/HERBERT PFARRHOFER

Drama in Hamburg

Bub (6) tot auf Bahngleisen entdeckt

04.10.25, 21:39
Teilen

Wie es zu dem Unglück kam, ist bisher völlig unklar 

Ein sechs Jahre alter Bub ist am Samstagnachmittag in der norddeutschen Stadt Hamburg auf S-Bahngleisen tödlich verunglückt. Einsatzkräfte fanden das Kind gegen 17.30 Uhr schwer verletzt im Stadtteil Wilhelmsburg – es erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Zuvor war der Knabe als vermisst gemeldet worden. Laut Polizei wurde er nahezu zeitgleich zum Notruf gefunden.

Wie es zu dem Unglück kam, ist bisher unklar. Ob der Sechsjährige von einer S-Bahn erfasst wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden