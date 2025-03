Mit Barhocker auf Opfer eingeschlagen.

Steyr. Einem aggressiven Autofahrer ging ein 67-jährigen Fußgänger zu langsam über die Straße. Er stieg aus und schrie ihn an. Der Ältere flüchtete in eine Bäckerei, der Autolenker verfolgte ihn und schlug zuerst mit den Händen und Füßen auf ihn ein. Als er am Boden lag, begann er sogar mit einem Barhocker auf sein Opfer einzuschlagen. Der Täter wurde rasch festgenommen.