Welldorado startet modernisiert in den Herbst

Im Welldorado Wels startet der Vollbetrieb mit modernisiertem Zutrittssystem und neuen Spinden.

Wels. Im Welldorado Wels läuft der Hallenbad- und Saunabetrieb ab sofort wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten. Nach der Umstellung auf ein neues digitales Kassen- und Zutrittssystem profitieren Gäste nun von deutlich mehr Komfort. Auch die Spinde wurden modernisiert, ebenso die Schlösser im Saunabereich – sie funktionieren jetzt elektronisch.

Die Tickets sind über Automaten und Webshop erhältlich. Der Eintritt ins Hallenbad beträgt 9,10 Euro (ermäßigt 3,80 Euro), für die Sauna 18,90 Euro (ermäßigt 9,50 Euro). Insgesamt wurden rund 370.000 Euro investiert. Die Freibadsaison endete am 14. September mit etwa 70.700 Besuchern. Für den Herbst ist eine „Lange Nacht der Sauna“ geplant.