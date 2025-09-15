Zahngesund aufwachsen: Millionenfach bewährt

Seit 35 Jahren begleitet das Zahn- und Mundgesundheitsprogramm Kinder in OÖ auf ihrem Weg zu gesunden Zähnen – mit Herz, Fachwissen und viel Engagement.

OÖ. Bereits über drei Millionen Kinder wurden seit 1990 im Rahmen der Zahn- und Mundgesundheitsförderung in OÖ betreut – ein europaweit anerkanntes Vorzeigeprojekt. Unter der Leitung von PROGES besuchen speziell geschulte Zahngesundheitsexperten Kindergärten und Volksschulen, um altersgerecht Wissen über Zahnpflege, Ernährung und Mundgesundheit zu vermitteln.

Mit Methoden wie dem KAI-Zahnputzsystem oder den beliebten Handpuppen Maxi und Flori wird das Thema spielerisch vermittelt und das Gesundheitsbewusstsein früh gefördert. Die Programme stärken nicht nur die Zahngesundheit, sondern auch das Immunsystem, die Sprachentwicklung und das Selbstwertgefühl. Besonders Kinder aus benachteiligten Familien profitieren langfristig. "Ein gesunder Mund ist für die Gesamtgesundheit entscheidend – vom ersten Zahn an", sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander. Das Projekt bleibt ein starkes Fundament für ein gesundes Aufwachsen.