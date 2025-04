Zwei Alkounfälle in einer Nacht

Mit über 3 Promille stürzte ein 54-Jähriger in Linz mit dem E-Scooter. Mit mehr als 2 Promille krachte ein 22-Jähriger in Waizenkirchen in eine Gartenmauer.

In der Nacht auf Montag kam es in Oberösterreich zu zwei alkoholbedingten Verkehrsunfällen. In Linz stürzte ein stark alkoholisierter 54-jähriger Mann gegen 1.20 Uhr mit seinem E-Scooter in der Schillerstraße. Ein Alkovortest ergab 3,20 Promille. Der Verletzte verweigerte den Alkotest und wurde ins Krankenhaus gebracht.

22-Jähriger krachte mit über zwei Promille in Gartenzaun Um 4.45 Uhr verunglückte ein 22-Jähriger in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen), als er mit seinem Auto von der Straße abkam und gegen einen Telefonmast sowie eine Gartenmauer krachte. Der Wagen wurde zurück auf die Straße geschleudert. Auch er wurde verletzt ins Spital gebracht. Der Alkovortest ergab zwei Promille.