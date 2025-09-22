Zweisprachigkeit als Schlüssel für Fachkräfteintegration

Für eine bessere Integration wird auf Englisch als Zweitsprache gesetzt.

OÖ. „Welcome, how can I help you?“ – Mit diesem einfachen Satz bringt der Rat für Forschung und Technologie OÖ ein wichtiges Ziel auf den Punkt: Sprachbarrieren senken, Zukunftschancen erhöhen. Um internationale Fachkräfte besser zu integrieren, empfiehlt der RFT OÖ gezielte Förderung von Zweisprachigkeit in Ämtern, Bildung und Unternehmen.

Landesrat Markus Achleitner sagte am Montag bei einem Pressetermin: „Wir müssen alles tun, damit sich internationale Fachkräfte bei uns willkommen fühlen.“ Die Initiative Come2Upper Austria bietet konkrete Services – von Beratung bis zum Sommerfest. Englisch als Zweitsprache wird so zur Investition in die Zukunft des Standorts und hilft, die Fachkräfte zu integrieren.