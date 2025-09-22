Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Fachkräfte aus dem Ausland integrieren.

Erfolgsmodell

Zweisprachigkeit als Schlüssel für Fachkräfteintegration

22.09.25, 14:00
Teilen

Für eine bessere Integration wird auf Englisch als Zweitsprache gesetzt.

OÖ. „Welcome, how can I help you?“ – Mit diesem einfachen Satz bringt der Rat für Forschung und Technologie OÖ ein wichtiges Ziel auf den Punkt: Sprachbarrieren senken, Zukunftschancen erhöhen. Um internationale Fachkräfte besser zu integrieren, empfiehlt der RFT OÖ gezielte Förderung von Zweisprachigkeit in Ämtern, Bildung und Unternehmen.

Landesrat  Markus Achleitner sagte am Montag bei einem Pressetermin: „Wir müssen alles tun, damit sich internationale Fachkräfte bei uns willkommen fühlen.“ Die Initiative Come2Upper Austria bietet konkrete Services – von Beratung bis zum Sommerfest. Englisch als Zweitsprache wird so zur Investition in die Zukunft des Standorts und hilft, die Fachkräfte zu integrieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden