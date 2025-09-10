Oma (74) von Lkw erfasst und getötet

Unfall an Kreuzung: Der Lenker (34) hatte die Seniorin offenbar viel zu spät bemerkt. Für die 74-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Wien. Die tragischen Szenen ereigneten sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr im 3. Wiener Gemeindebezirk: Ein 34-Jähriger war mit einem Lastwagen auf der Erdbergstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung in die Schlachthausgasse links einbiegen, blieb jedoch wegen des Rotlichts an der Ampel hinter einem Fahrzeug stehen.

Nachdem die Ampel wieder auf grünes Licht geschaltet hatte, wollte eine Fußgängerin (74) unmittelbar vor dem Lkw die Fahrbahn überqueren. Der 34-Jährige dürfte die Seniorin nicht gesehen haben, die 74-Jährige wurde vom Laster erfasst. Die Pensionistin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarb. Die Ermittlungen laufen.