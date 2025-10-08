Opa (82) bedrohte Falschparkerinnen mit Axt

Ein Pensionist drohte mit einer Axt auf Höhe des Bahnhof Hütteldorf auf der Hackinger Seite zwei Frauen, die ihre vor einer Garageneinfahrt geparkt hatten und locker drauf los plauderten.

Wien. Der Vorfall ereignete sich Dienstagabend um 20.30 Uhr in der Lilienberggasse nahe dem Hackinger Schlosspark: Dort ärgerte sich ein psychisch beeinträchtigter 82-Jähriger über zwei Frauen, die ihr Auto seiner Meinung nach schlecht bzw. falsch vor einer Garageneinfahrt - die nicht einmal zu seinem Wohnhaus gehört - geparkt hätten.

Der Senior, der schon mehrere Jahre in der Psychiatrie verbracht hatte, ging daraufhin zu seiner Unterkunft hoch und kam wieder - mit einer Axt in beiden Händen. Wuchtig zog er sie in die Höhe, fuchtelte damit und drohte, die 29- und die 31-Jährigen zu erschlagen. Die beiden Frauen rannten davon und alarmierten die Polizei, der Pensionist flüchtete ebenfalls. Wenig später konnte er an seiner Meldeadresse ganz in der Nähe geschnappt werden. Weil er beim Öffnen der Wohnungstür auch hier die Axt bedrohlich über seinem Kopf hielt, wurde er von der Sondereinheit WEGA festgenommen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands kam er in ein Spital.