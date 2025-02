Per Handy-APP eigenes Haus angezündet

Per Smartphone wollte ein Hausbesitzer in Vorarlberg die Sauna in seinem neu gebauten Eigenheim vorheizen - doch aufgrund eines technischen Defekts ging die Temperatur immer höher. Als er zu Hause eintraf, konnte er nur noch dem Feuerwehreinsatz zusehen.

Vrlbg. Die per APP ausgelösten Ereignisse spielten sich Samstagnachmittag um 15.30 Uhr in St. Gerold am Gaßnerberg ab: Der Hausbesitzer hatte eine halbe Stunde davor die Sauna vom Handy aus ferngesteuert eingeschaltet, während niemand zuhause war. Laut Polizeibericht verursachte ein Defekt in der Elektronik einen Brand, der sich schnell im ersten Obergeschoss des neu errichteten Gebäudes ausbreitete.

Ein Nachbar bemerkte Rauch und Flammen und schlug beim Hauseigentümer und bei der Feuerwehr Alarm. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden. Menschen oder Tiere kamen zum Glück keine zu Schaden. Im Einsatz waren die Florianis der Gemeinden Raggal, Bludenz, Fontanella, Sonntag, Thüringerberg, Blons und St. Gerold mit 130 Kräften, vier Rettungen aus Bludenz mit einem Notarztwagen sowie zwei Polizeibeamte. Ein Feuerwehrmann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle in LKH Bludenz gebracht.