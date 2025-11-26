Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Brand FrauenFreiwillige Feuerwehr Axams
© Freiwillige Feuerwehr Axams

Vom Balkon gerettet

Pfanne auf Herd fing Feuer: 3 Bewohnerinnen im Spital

26.11.25, 08:51
Teilen

Eine Nachbarin musste vom Balkon gerettet werden. 

Die Feuerwehrkräfte waren gerade bei einem anderen Einsatz, als der Alarm wegen eine Küchenbrandes in Birgitz losging. Sofort machte sich die Mannschaft zu dem Brand auf.

Brand FrauenFreiwillige Feuerwehr Axams
© Freiwillige Feuerwehr Axams

Brand FrauenFreiwillige Feuerwehr Axams
© Freiwillige Feuerwehr Axams

Eine 83-Jährige hatte eine Pfanne mit Fett auf dem Herd gelassen, welche unbeaufsichtigt war. Als das Fett Feuer fing, versuchte die Österreicherin noch selbst den Brand zu löschen, was ihr aber nicht gelang. Die Pensionistin und eine Nachbarin schafften es noch alleine aus dem Gebäude. Eine weitere Bewohnerin musste von den Einsatzkräften über eine Drehleiter vom Balkon gerettet werden. 

Alle drei Frauen mussten aufgrund einer Rauchvergiftung ins Spital.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden