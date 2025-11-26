Pfanne auf Herd fing Feuer: 3 Bewohnerinnen im Spital

Eine Nachbarin musste vom Balkon gerettet werden.

Die Feuerwehrkräfte waren gerade bei einem anderen Einsatz, als der Alarm wegen eine Küchenbrandes in Birgitz losging. Sofort machte sich die Mannschaft zu dem Brand auf.

© Freiwillige Feuerwehr Axams

Eine 83-Jährige hatte eine Pfanne mit Fett auf dem Herd gelassen, welche unbeaufsichtigt war. Als das Fett Feuer fing, versuchte die Österreicherin noch selbst den Brand zu löschen, was ihr aber nicht gelang. Die Pensionistin und eine Nachbarin schafften es noch alleine aus dem Gebäude. Eine weitere Bewohnerin musste von den Einsatzkräften über eine Drehleiter vom Balkon gerettet werden.

Alle drei Frauen mussten aufgrund einer Rauchvergiftung ins Spital.