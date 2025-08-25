Nächster Schlag gegen Bankomatsprenger-Bande

Das Bundeskriminalamt hat gemeinsam mit internationalen Partnern einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen Bankomatsprengungen erzielt. Bei einer Pressekonferenz am Montag wurden die jüngsten Ermittlungsfortschritte präsentiert.

Ausgangspunkt war die Sprengung eines Geldautomaten am 19. August in Hofkirchen im Traunkreis (OÖ). Dank des raschen Einsatzes des Einsatzkommandos Cobra konnten nur wenige Stunden später vier mutmaßliche Täter festgenommen werden. Insgesamt wurden in Österreich heuer bereits 28 Bankomatsprengungen verübt, 13 davon scheiterten im Versuchsstadium.

"Musterbeispiel"

„Jede Sprengung bedeutet eine enorme Gefahr für unbeteiligte Menschen. Dass wir alle Taten in Oberösterreich klären konnten, ist ein großer Erfolg für die Sicherheit“, erklärte Andreas Pilsl, Landespolizeidirektor von Oberösterreich. Sein Kollege aus Niederösterreich, Franz Popp, sprach von einem „Musterbeispiel dafür, wie lokale Expertise, nationale Bündelung und internationale Kooperation ineinandergreifen“.

© laumat/Matthias Lauber

Die Ermittlungen wurden im Rahmen eines sogenannten „Spiegelverfahrens“ mit Deutschland (Polizeipräsidium Düsseldorf) und den Niederlanden geführt. Europol koordinierte den Austausch sensibler Informationen. „Durch die internationale Taskforce konnte entscheidendes Fachwissen gebündelt werden“, betonte Europol-Vertreter Jens Liedhegener.