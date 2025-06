Probeschein wieder weg: 18-Jähriger überholte mit 158 km/h

Ein 18-jähriger Probescheinlenker wurde am Samstag erwischt, wie er mit 158 km/h ein gefährliches Überholmanöver wagte.

Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten. Die Polizei zog einen 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer bei einem Überholmanöver aus dem verkehr.

Und das in aller Früh: Der PKW wurde um 07:08 Uhr auf der Mölltal B106 im Freilandgebiet gesichtet, in Richtung Spittal an der Drau.

Die Übertretung konnte im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung mittels Laser festgestellt werden und betrug 158 anstatt der erlaubten 100 km/h. Der Lenker konnte an Ort und Stelle angehalten werden. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Vorfall wurde zur Anzeige gebracht.