Radar-Auto in Brand gesteckt

Der Wagen war mit einem Radarmessgerät ausgestattet.

Vbg. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag in Höchst (Bez. Bregenz) ein mit einem Radarmessgerät ausgestattetes Zivilfahrzeug der Polizei in Brand gesteckt. Ein Anrainer nahm gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall wahr. Als er in weiterer Folge den brennenden Wagen sah, alarmierte er umgehend die Einsatzkräfte.

Nach Angaben der Polizei wurden sowohl das Fahrzeug als auch das Radarmessgerät erheblich beschädigt. Mögliche Zeugen des Geschehens im Bereich "Im Städtle" werden gebeten, Kontakt mit der Exekutive (Tel. 059133-8127) aufzunehmen.