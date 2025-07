Meghan: Geheime Botschaft an Königin Camilla zum 78er

Prinz Harry versucht sich gerade wieder seiner Familie anzunähern. Scheinbar hat auch Meghan die Finger im Spiel. Sie schickte eine kryptische Nachricht in die Welt.

Die Zeichen zwischen Meghan Markle (43) und dem britischen Königshaus standen in den vergangenen Jahren selten auf Entspannung. Seit dem Rückzug von ihr und Prinz Harry (40) aus dem Königshaus im Jahr 2020 hat sich die Beziehung zur Royal Family merklich abgekühlt. Doch jetzt sorgt eine kleine Geste auf Instagram für große Spekulationen: Gibt es ein geheimes Friedenssignal aus Kalifornien?

"Geburtstagsgrüße an meine Damen"

In ihrer Instagram-Story postete Meghan ein stilvolles Video, in dem sie eine edle Holzkiste öffnet. Darin: Drei Flaschen ihres neuen Roséweins mit dem Namen „As Ever“. Soweit, so unauffällig – bis man den Text dazu liest: „Herzliche Geburtstagsgrüße (nah und fern) an meine Damen.“

Ein Satz, der in seiner Offenheit viel Raum für Interpretationen lässt. War das nur ein netter Gruß an Freundinnen – oder ein subtiler Geburtstagsglückwunsch an Königin Camilla, die an genau diesem Tag 78 Jahre alt wurde?

Hinter den Kulissen tut sich etwas

Während Meghan öffentlich eher kryptisch bleibt, bahnt sich im Hintergrund tatsächlich Bewegung an: Wie britische Medien berichten, hat es ein erstes Treffen zwischen den PR-Teams von Prinz Harry und König Charles gegeben.

Mit am Tisch: Tobyn Andreae, der Kommunikationschef des Königs, und Meredith Maines, die neue Kommunikationsleiterin von Harry. Auch Liam Maguire, zuständig für Harrys Öffentlichkeitsarbeit in Großbritannien, soll anwesend gewesen sein. Offiziell war nur von einem „lockeren Gespräch“ die Rede – doch Beobachter werten das Treffen als vorsichtigen Schritt in Richtung Annäherung.

© Getty Images

Harry sendet seit Monaten Signale

Prinz Harry hatte bereits im Frühjahr mit einem Interview für Aufsehen gesorgt, in dem er betonte, wie sehr er sich eine Aussöhnung mit seiner Familie wünsche: „Ich würde eine Versöhnung mit meiner Familie lieben.“

Ob es dazu kommt, ist unklar – zu tief sitzen die Verletzungen auf beiden Seiten. Doch Meghans vermeintlicher Geburtstagsgruß an Camilla und das erste Treffen der Berater könnten zumindest darauf hindeuten, dass der Wunsch nach Dialog langsam wieder Raum bekommt.