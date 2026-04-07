Rollstuhlfahrer in Wiener Park brutal ausgeraubt

Der 45-Jährige wurde zu Boden geworfen und verprügelt. Der Räuber konnte mit der Beute flüchten.

Wien. Zu dem Überfall kam es am Ostersonntag im 12. Gemeindebezirk. Ein 45 Jahre alter Rollstuhlfahrer war gegen 14 Uhr in einem Park in der Nähe eines Kinderspielplatzes, als er plötzlich von einem etwa 1,80 Meter großen Mann attackiert wurde.

Der Angreifer, der zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll, schlug dem Polen mehrmals ins Gesicht. Zudem soll der Verdächtige versucht haben, seinem Opfer die Umhängetasche zu rauben. Dabei soll er den 45-Jährigen aus seinem Rollstuhl gezogen haben.

Fahndung nach Brutalo-Räuber negativ

Anschließend nahm der Räuber die Tasche, in der sich Bargeld, Bankomatkarte sowie das Handy des Opfers befanden, an sich. Danach ließ er den Verletzten am Boden liegen und flüchtete.

Eine Fahndung nach dem Brutalo-Räuber, der kurze schwarze Haare und eine normale Statur haben soll, verlief negativ. Der Rollstuhlfahrer wurde bei dem Vorfall verletzt, lehnte aber einen Rettungsdienst ab. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.