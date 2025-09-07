Alles zu oe24VIP
Krispl
© FF Krispl

Horror-Crash

65-Jähriger stürzt mit Auto 80 Meter in den Tod

07.09.25, 10:52
Passanten wurden durch Reifenspuren auf Unglück aufmerksam  

Rund 80 Meter ist am Samstagnachmittag der Wagen eines 65-Jährigen in Krispl (Tennengau) über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Der Einheimische wurde leblos aus dem Wrack geborgen, Reanimationsbemühungen blieben erfolglos. Er starb laut Polizei an Ort und Stelle. Aus noch unbekannter Ursache war der Lenker in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und über die Böschung gestürzt. Passanten wurden auf die Reifenspuren aufmerksam und entdeckten das Unglück. 

Unfall Krispl
© FEUERWEHR KRISPL

Die Ersthelfer zogen den Bewusstlosen aus dem Wrack, alle Reanimationsversuche durch das Rote Kreuz und den Notarzt konnten das Leben des Mannes aber nicht retten. Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte.

Unfall Krispl
© FEUERWEHR KRISPL

Wie die Feuerwehr Krispl in einer Presseaussendung mitteilte, fiel der Wagen durch ein Waldstück und landete knapp vor einem Bach. Die Bergung des Toten gestaltete sich für die 35 Feuerwehrleute wegen des unwegsamen Geländes schwierig und aufwändig.

Unfall Krispl
© FEUERWEHR KRISPL

Nach rund drei Stunden konnte der Einsatz mitsamt dem Abtransport des zerstörten Wagens beendet werden.

