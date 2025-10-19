Am Wolfgangsee: Zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash

Die Wolfgangseestraße war während des Unfalls rund zwei Stunden lang gesperrt.

Szbg. Auf der Wolfgangseestraße (B158) bei Strobl (Flachgau) hat sich Sonntagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Fahrzeuge waren zusammengeprallt. Das Auto und der Kastenwagen waren bei einer Frontalkollision direkt an Landesgrenze zu Oberösterreich verunfallt.

Zwei Schwerverletzte waren in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehren haben bundesländerübergreifend zusammen gearbeitet, um sie aus den Wracks zu befreien. Vier weitere Personen wurden laut Einsatzkräften leicht verletzt.