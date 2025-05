Arbeitskollege von Kopfschuss-Killer: "Völlig unberechenbar und aggressiv"

Nach der Trennung soll Krisztián Papp versucht haben sich in Österreich das Leben zu nehmen und landete sogar in einem Spital.

In seiner ungarischen Heimat ist der Kopfschuss-Killer Krisztián Papp, nach dem zurzeit international mit EU-Haftbefehl intensiv gefahndet wird, kein unbeschriebenes Blatt. Ungarische Medien behaupten sogar, dass ihn jeder in der Heimatstadt Veszprém nördlich des Balatons (200 km von Wien entfernt) gekannt haben soll. Er gelte vor Ort als fanatischer, durchgeknallter Fußballfan des lokalen Vereins, welcher nach einer Insolvenz von der ersten in die 3. Liga zwangsabgestiegen war.

So lernte sich das Paar kennen

Ein ungarischer Freund des Gastro-Angestellten hat die Anfänge der Liebesbeziehung zwischen dem 32-Jährigen und Jenny Z. (34) live miterlebt. "Wir arbeiteten alle drei zusammen in einem Hotel", erzählt er gegenüber der ungarischen Tageszeitung "Blikk". Das Paar hätte sich in der Wintersaison kennengelernt. Jenny wäre die stellvertretende Maître d’hôtel gewesen. "Es ging alles sehr schnell zwischen den Beiden", sagt der Freund weiter. Auch wären Jenny und Krisztián bald nach dem Kennenlernen zusammengezogen.

Doch lange hielt die anfängliche "Liebe" nicht. Denn ein Arbeitskollege des Ungarn schildert die Probleme, die Krisztián immer wieder hatte. "Er ist unberechenbar. Mit einem Klick war er plötzlich aggressiv und sehr aufbrausend", so der Kollege zu "Blikk". Das hätte sich auch in der Beziehung zu seiner österreichischen Freundin Jenny, die alle gemocht haben sollen, niedergeschlagen. "Sie waren nur einige Monate zusammen, haben sich aber immer wieder getrennt", schildert er weiter. Eine On-Off-Beziehung. Eine gute Freundin, welche den Mord hautnah miterlebt hat, soll die Deutsche auch gewarnt haben.

Nach Trennung Selbstmordversuch

Laut dem Nachrichtenprotal VEOL aus Veszprém soll der Gesuchte nach der Trennung sogar einen Selbstmordversuch unternommen haben. Seine Mutter hätte versucht ihn damals zu finden. Er soll sogar in Österreich in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein. Wo der Kopfschuss-Killer sich aktuell aufhält, ist derzeit noch unklar. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.