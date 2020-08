Corona-Fall in Kinderbetreuungs-Einrichtung

Kinderbetreuungseinrichtung bis Vorliegen der Testergebnisse von Kontaktpersonen geschlossen.

Salzburg. In der Stadt Salzburg ist ein Kleinkind nach einer Schnupperstunde in einer Kinderbetreuungseinrichtung positiv auf Covid-19 getestet worden. Laut Landessanitätsdirektion Salzburg hat sich das Kind aber nicht in der Einrichtung, sondern in der Familie angesteckt.

Bis alle 31 abgesonderten Kontaktpersonen und auch alle Pädagoginnen der Betreuungseinrichtung auf das Coronavirus getestet worden sind und die Ergebnisse vorliegen, bleibt die Einrichtung vorsorglich geschlossen, informierte das Land Salzburg. Die Testergebnisse werden am Dienstag erwartet. In Stadt und Land Salzburg wurden bisher 1.668 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Aktuell an dem Virus erkrankt sind 157 Personen.