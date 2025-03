Fine-Dining & Feierabendstimmung: Frühlingsevents im Goldenen Hirsch

Der kulinarische Frühling startet am Aschermittwoch.

Im Hotel Goldener Hirsch in Salzburg startet der Frühling mit kulinarischen Höhepunkten. Am Aschermittwoch, dem 5. März, lädt das Fine-Dining-Restaurant zum exklusiven Heringsschmaus mit erlesenen Fischspezialitäten wie heimischem Fisch, Seealgen-Kaviar und Hummer ein. Zudem gibt es am 15. und 29. März im Rahmen des eat&meet Festivals zwei Kitchen-Partys, bei denen Gäste dem Küchenchef Günther Grahammer über die Schulter blicken können. Wer Afterwork-Drinks liebt, kommt beim „Good Vibes Thursday“ auf seine Kosten. Jeden ersten Donnerstag des Monats gibt es in der Bar Goldener Hirsch Signature Cocktails, Canapés und stilvolle Atmosphäre mit Live-Musik.