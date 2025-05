Grüner statt grauer: Mozartplatz wird neu gestaltet

Nach der Kritik an den ursprünglichen Plänen wird der Salzburger Mozartplatz nun neu gestaltet – mit Pflastersteinen, Bäumen und neuen Sitzmöglichkeiten.

Die Stadt Salzburg überartbeitete ihre Pläne für den Mozartplatz. Statt Asphalt oder Schotter kommt nun ein Pflasterbelag, dazu sollen sechs neue Bäume für mehr Schatten sorgen. Damit reagiert die Stadt auf den Widerstand von Anrainer und Geschäftsleuten, die eine "Staubwüste wie am Residenzplatz" verhindern wollten.

© ORF ×

Auch Sitzgelegenheiten und Hochbeete sind geplant, ohne den darunterliegenden römischen Mosaikboden zu beschädigen. "Wir haben alles so angepasst, dass sich Bäume gut entwickeln können", sagtis Architekt Axel Lohrer. Ein Trinkbrunnen bei der Mozartstatue soll den Platz zusätzlich aufwerten. Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl ist erleichtert: "Solche Fehler wie am Residenzplatz wollen wir nicht wiederholen." Auch die Altstadtschützer zeigen sich zufrieden. Die Bauarbeiten beginnen am Waagplatz und wandern danach weiter zum Mozartplatz, wo sie noch vor der Festspielsaison zu Ende gebracht werden sollen. Die Kosten betragen rund neun Millionen Euro.

