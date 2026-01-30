Alles zu oe24VIP
Hype um Überraschungspakete: King Colis kommt nach Salzburg

30.01.26, 11:14
King Colis kauft europaweit verloren gegangene oder unzustellbare E‑Commerce‑Pakete auf, die früher oft vernichtet wurden, und bietet sie in Pop-Up Stores zum Kauf an – ein Ansatz, der nicht nur Ressourcen schont, sondern auch den Nervenkitzel einer echten Schatzsuche vermittelt. 

Salzburg. Das erfolgreiche King Colis Pop-Up erobert Salzburg und ist eine ganze Woche von 2. bis  7. Februar zu Gast im FORUM 1 am Salzburger Hauptbahnhof.   

FORUM 1 freut sich den King Colis Pop Up Store frei zugänglich und ohne Anmeldung anbieten zu können. King Colis ist ein überraschendes, publikumswirksames Konzept, das Umweltbewusstsein und Entertainment gleichermaßen vereint. Während der angegebenen Öffnungszeiten können alle Kunden direkt im Erdgeschoss neben Müller Drogerie vorbeikommen und in rund zehn Tonnen originalverpackter, „verlorener“ Pakete stöbern, die nach Gewicht bezahlt werden – der Inhalt bleibt bis zum Öffnen ein Geheimnis. Optional steht für einen besonders schnellen Zutritt zusätzlich ein Fast Pass um 15 Euro zur Verfügung, der ein reserviertes 30 Minuten Zeitfenster mit priorisiertem Zugang bietet.

