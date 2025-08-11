Alles zu oe24VIP
Hochmair
Mit Premium-Ticket

Mit Philipp Hochmair im Biergarten sitzen: 200-Euro-Ticket

11.08.25, 10:19
Das Premium-Ticket beinhaltet ein „Meet & Dine“ beim gemeinsamen Abendessen mit Philipp Hochmair nach der Aufführung im Restaurant am Biergut. 

Szbg. Mit seinem besonderen Ambiente bietet das Stiegl-Gut Wildshut auch immer wieder die perfekte, stimmungsvolle Kulisse für Kulturveranstaltungen. In der letzten August-Woche stehen heuer gleich mehrere bemerkenswerte Darbietungen auf dem Programm. So kann man am 30. August beim traditionellen Konzertpicknick den Sommer wieder mit Dirigentin Lisi Fuchs und der Philharmonie Salzburg musikalisch ausklingen lassen.

Für ein Theater-Erlebnis der Extraklasse wird Philipp Hochmair mit seinem „Jedermann Remix 2.0“ sorgen, das er an zwei Abenden als rockiges Bühnenspektakel inszeniert. Es gibt für 25. und 26. August noch Restkarten. Das Premium-Ticket um 200 Euro beinhaltet ein „Meet & Dine“ beim gemeinsamen Abendessen mit Philipp Hochmair nach der Aufführung im Restaurant am Biergut.

