Neunjähriges Mädchen wird bei Brand zur Lebensretterin

Das Mädchen hat den Rauch gerochen und sofort die Feuerwehr alarmiert.

Ein 9 Jahre altes Mädchen wurde am frühen Samstagmorgen in Bruck an der Glocknerstraße zur Lebensretterin. Die Neunjährige aus dem Salzburger Pinzgau hatte mit ihrem Opa im Keller eines Einfamilienhauses geschlafen, als sie plötzlich Rauch bemerkte. Das Mädchen reagierte blitzschnell und alarmierte sofort die Feuerwehr.

© FF Bruck an der Glocknerstraße ×

Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle und konnten das Mädchen, ihre Schwester, den Vater und den Opa retten. Zwei Personen mussten wegen des vielen Rauchs über eine Leiter aus dem zweiten Obergeschoss in Sicherheit gebracht werden.

© FF Bruck an der Glocknerstraße ×

Der Brand ging vom Saunabereich aus und konnte rasch gelöscht werden. Die vier Hausbewohner wurden in die Krankenhäuser Schwarzach Zell am See gebracht. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.