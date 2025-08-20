Rückreiseverkehr wird deutlich stärker werden

Die Luegbrücke darf bis 5. Oktober zweispurig befahren werden, dennoch gibt es Staus auf Brennerautobahn.

Szbg./ Ktn./Tirol. Wie sich an den vergangenen Wochenenden gezeigt hat, sind derzeit Samstag und Sonntag nahezu gleich starke Reisetage. „Am Sonntag überwiegt die Rückreisewelle, am Samstag sind noch zahlreiche Urlaubende Richtung Süden unterwegs“, erklärt ÖAMTC-Verkehrsexperte Harald Lasser.

Hauptbelastet wird wieder einmal die Tauern Autobahn (A10) sein, vor allem im Bereich der Tunnelgruppen und in Slowenien bzw. Kärnten der Karawanken Tunnel (A2/A11). Hier werden sich die Urlaubsheimkehrenden auf slowenischer Seite längere Zeit gedulden müssen, bevor sie nach Österreich einreisen können. Auch vor den Grenzen Richtung Deutschland befürchtet der ÖAMTC Zeitverluste. Der ÖAMTC rechnet mit Staus auf der gesamten Brennerautobahn (A13) und auf der Fernpassstrecke (B179/B189) zwischen dem Inntal und Füssen. Lasser rät, die Urlaubsfahrt auf einen Wochentag zu verlegen und die Fahrt möglichst zeitig in der Früh oder aber erst später am Nachmittag anzutreten.