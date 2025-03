Salzburg bekommt neues Fischlokal

Die Pachteinnahmen für die Stadt belaufen sich laut Dankl pro Monat auf 6.400 Euro. Im alten Vertrag waren es 2.000 Euro.

Der Fisch Krieg am Hanuschplatz in der Salzburger Altstadt soll einen neuen Pächter bekommen. Es handle sich um einen deutschen Unternehmer, der eine halbe Million Euro in die Sanierung des Gebäudes investieren wolle, heißt es von der Stadt Salzburg.

Geplant sei ein Restaurant mit Straßenverkauf von Fisch und Meeresfrüchten, aber mit speziellen Angeboten für die Salzburger, so Vzbg. Kay-Michael Dankl (KPÖ): „Der neue Betreiber möchte da vor allem leistbaren, gesunden Fisch, österreichische Süßwasserfische, Fische aus nachhaltigem Fischfang verkaufen. Da gibt’s ein paar Ideen, dass man Thementage macht, Kochkurse anbietet. Es gibt die Idee, für Menschen mit wenig Einkommen eine eigene Fischsuppe für alle anzubieten – also eine schöne Sache.“