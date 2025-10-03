Salzburg setzt auf Taubenschläge statt Taubenplage

Die Stadt Salzburg will mit einem Fütterungsverbot und Taubenschlägen gegen die Taubenplage vorgehen.

Salzburg. Die Stadt Salzburg will die wachsende Taubenpopulation mit einem Maßnahmenpaket eindämmen. Vorbild ist das sogenannte Augsburger Modell, das auf zwei Säulen basiert: einem konsequenten Fütterungsverbot sowie der Errichtung von betreuten Taubenschlägen. „Dort können Tauben artgerecht gefüttert und ihre Eier gegen Gipseier ausgetauscht werden, um die Vermehrung zu kontrollieren“, erklärt Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Ziel sei es, die Tiere an bestimmte Orte zu binden und die Verkotung im Stadtgebiet zu reduzieren.

Idee aus Augsburg in Salzburg umsetzen

In Augsburg werden so jährlich rund 7.000 Eier ausgetauscht. Der erste Salzburger Taubenschlag soll 2026 errichtet werden. Derzeit prüft der Magistrat geeignete Standorte. Obwohl keine exakten Zahlen zur Taubenpopulation vorliegen, sieht die Stadt akuten Handlungsbedarf – vor allem im Altstadtbereich. Mit dem neuen Modell soll auch auf das Tierwohl Rücksicht genommen werden.