Stocker lacht mit Macron & Co herzlich über Trump

Ein Video vom EU-Gipfel in Kopenhagen zeigte einen österreichischen Bundeskanzler - mit einem Lachanfall.

In Kopenhagen ging es beim letzten EU-Gipfel um ein erstes Thema, konkret um die russischen Dauerangriffe auf EU- und NATO-Gebiete - beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft saßen dann weitere Länder mit am Tisch, konkret unter anderem Albanien und Aserbaidschan.

Dazwischen saß - als Vertreter von "Austria" alphabetisch richtig - Kanzler Christian Stocker. Als nun der französische Präsident Emmanuel Macron zu dem Grüppchen stieß, machte Rama ein nicht undelikates Witzchen, die Sache ging auf Kosten von Donald Trump. "Du solltest Dich bei uns entschuldigen, weil du uns nicht zum von Donald Trump verhandelten Friedensdeal zwischen Albanien und Aserbaidschan gratuliert hast", sagte Rama zu Macron - und der danebenstehende aserbaidschanische Präsident Aliev und eben auch Stocker können das Lachen nicht mehr zurückhalten. Macron zeigte sich schlagfertig: "Das tut mir leid", entgegnete er - und tätschelte Ramas Wange. Stocker lachte noch mehr.

Für den hoch politischen Lachanfall ist ein typischer Faktenverdreher Trumps verantwortlich: Der hatte sich bei einer Pressekonferenz damit gebrüstet, den Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan beendet zu haben. Dabei verwechselte er allerdings Albanien mit Armenien - und machte aus Aserbaidschan "Abaidschan". Man kann ja nicht alles wissen.