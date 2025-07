Schon wieder: Wolf riss Schafe

Neun gerissene Schafe in Salzburg: Im Hochköniggebiet und in Niedernsill gibt es neue Wolfsverdachtsfälle.

Salzburg. Im Bundesland Salzburg gibt es die ersten bestätigten Wolfsverdachtsfälle des Jahres. Laut Landes-Wolfsbeauftragtem Hannes Üblagger wurden im Hochköniggebiet (Pongau/Pinzgau) fünf Schafe und in Niedernsill (Pinzgau) vier Schafe gerissen. Zwar stehen die Ergebnisse der DNA-Analysen noch aus, doch das Rissbild lasse laut Üblagger kaum Zweifel zu.

Bereits im Vorjahr Wolf in der Gegend

Eine Wildkamera in Bischofshofen hat zudem Aufnahmen eines Wolfes gemacht, der sich seit mehreren Tagen in der Region aufhält. Bereits im vergangenen Jahr war in derselben Gegend ein als „Problemwolf“ eingestuftes Tier entnommen worden, nachdem es mehr als 30 Nutztiere gerissen hatte. Das Land arbeitet aktuell an einer neuen Maßnahmenverordnung, die im Fall einer eindeutigen Zuordnung weitere Schritte – etwa eine Entnahme – ermöglichen würde. Laut Experten nehmen Sichtungen und Risse aktuell wieder zu, was zur Sorge bei Nutztierhalterinnen und -haltern führt.