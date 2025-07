Mit DIESER genialen "Hausmittel"-Falle haben Mücken keine Chance

Sie summen, stechen und rauben uns den Schlaf – Mücken können einem den Sommer ganz schön vermiesen. Doch mit einer einfachen DIY-Falle aus Zutaten, die Sie garantiert zu Hause haben, sind die Plagegeister endlich erledigt.

Kaum ist der Sommer da, machen sich die kleinen Blutsauger wieder über uns her. Und mal ehrlich: Gibt es etwas Nervigeres als eine Mücke im Schlafzimmer um 3 Uhr morgens? Doch jetzt kommt die gute Nachricht: Es gibt eine simple, aber geniale Falle, mit der Sie den Plagegeistern endgültig den Garaus machen können – und das ganz ohne Chemie, teure Geräte oder wildes Herumfuchteln.

Mücken sind leicht zu ködern – man muss nur wissen wie

Was viele nicht wissen: Mücken sind ziemlich simpel gestrickt. Sie werden hauptsächlich von Kohlendioxid (also Ihrer Atemluft), Körperwärme und bestimmten Gerüchen angelockt. Und genau hier setzt die Falle an.

Sie brauchen dafür:

1 leere Plastikflasche (am besten 1,5 Liter)

200 ml warmes Wasser

50 Gramm braunen Zucker

1 Gramm Trockenhefe

Etwas Klebeband

Dunkles Tuch oder schwarzes Papier

Die DIY-Mückenfalle Schritt für Schritt

Flasche halbieren: Schneiden Sie die Plastikflasche quer in zwei Teile. Der untere Teil dient als Behälter, der obere wird später umgedreht als Trichter eingesetzt. Zuckerlösung ansetzen: Geben Sie den braunen Zucker ins warme Wasser und rühren Sie, bis er sich auflöst. Lassen Sie die Mischung etwas abkühlen und geben Sie dann die Trockenhefe dazu. (Nicht umrühren – die Hefe setzt langsam CO₂ frei, das Mücken magisch anzieht.) Trichter einsetzen: Stecken Sie den oberen Teil der Flasche kopfüber in den unteren – wie einen Trichter. Abdunkeln: Wickeln Sie die Falle in ein dunkles Tuch oder Papier. Mücken fühlen sich von dunklen Farben angezogen und gehen lieber in „schattige“ Ecken. Aufstellen: Platzieren Sie die Falle in einer Ecke, möglichst weit vom Bett oder Sofa entfernt – so zieht sie die Mücken dorthin und nicht zu Ihnen.

Warum das funktioniert?

Die Mischung aus Zucker und Hefe produziert Kohlendioxid, also das gleiche Gas, das Sie beim Atmen ausstoßen. Für Mücken riecht das wie ein „Jetzt gibt was zu beißen!“-Signal. Sie fliegen in die Falle, kommen aber nicht mehr raus. Ziemlich clever – und völlig ungiftig.

Noch ein Tipp: Mücken hassen Sauberkeit

Neben der Falle hilft es, Brutstätten zu vermeiden: keine offenen Wasserbehälter auf dem Balkon, regelmäßig das Blumenwasser wechseln und Fliegengitter am Fenster anbringen. Auch ein Ventilator im Schlafzimmer kann helfen – Mücken sind schlechte Flieger und meiden starke Luftströme.