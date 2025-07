Trump gibt Klub-WM-Pokal nicht mehr her

Kurioses Theater um den WM-Pokal: US-Präsident Donald Trump hat das Original im Oval Office aufgestellt und darf ihn für immer behalten. Klub-Weltmeister Chelsea bekommt nur eine Kopie.

Nicht nur, dass sich Donald Trump nach der Pokal-Übergabe an Chelsea-Held Cole Porter (erzielte beim 3:0-Finalsieg gegen PSG zwei Tore) geweigert hat, das Siegespodest zu verlassen, worauf er auf allen Feier-Fotos dabei war: Jetzt darf er auch noch den wertvollen, von Tiffany hergestellten WM-Pokal (24-karätig vergoldetes Aluminium) behalten.

Trump: "Sie haben mich gefragt: ,Können Sie diese Trophäe eine Weile aufbewahren?'"

Trump, der ursprünglich angeblich gedacht hatte, dass es sich um den Pokal der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko handeln würde, im Interview mit DAZN: "Sie haben mich gefragt: ,Könnten Sie diese Trophäe eine Weile aufbewahren? Wir stellen sie ins Oval Office.'" Der US-Präsident habe sich erkundigt, wann die Trophäe wieder abgeholt werden würde und von FIFA-Präsident (und Trump-Kumpel) Gianni Infantino erfahren: "Wir werden sie nie abholen. Sie können sie immer im Oval Office behalten. Wir lassen eine neue anfertigen." Laut Trump wurde für den frisch gebackenen Klub-Weltmeister tatsächlich ein neuer Pokal angefertigt - hoffentlich mit richtiger Gravur. Auf dem Original-Pokal begann die Klub-WM erst am 15. Juni 2025. Dabei war der Anstoß der Eröffnungspartie in Miami bereits am 14. Juni um 20 Uhr ...

Laut englischer Tageszeitung "Guardian" wurde die FIFA um Aufklärung der "Pokal-Affäre" gebeten.