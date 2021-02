Waffen-Arsenal bei Corona-Demo-Anführer gefunden

Razzia in Oberalm (Salzburg): Waffen und Drogen gehortet – vier Personen sitzen in Haft.

Vier deutsche Staatsangehörige, die gemeinsam in einem Haus in Oberalm wohnten, wurden am 10. Februar nach einer durch die Staatsanwaltschaft Salzburg angeordneten Hausdurchsuchung in Haft genommen.Einer der Verhafteten soll ein Anführer der Corona-Demos in Salzburg sein.