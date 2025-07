Schmuggler versteckten illegale Tschick unter Cornflakes & Kekspackungen

In Brot, in Cornflakes- und Keksverpackungen - Schmuggler fanden so manch kreative Verstecke für ihre illegalen Tschick im Transport über die österreichische Grenze.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des österreichischen Zolls haben im Juni beim Grenzübergang Nickelsdorf einen Zigarettenschmuggel im großen Stil verhindert.

Neuer Mäci für Mattighofen – 50 Jobs winken

Fans bitter enttäuscht: Robbie Williams-Konzert abgeblasen Bei zwei Kontrollen eines Kleintransporters wurden insgesamt 79.540 Zigaretten, versteckt in Brotlaiben und Verpackungen von Lebensmitteln, entdeckt. Die Tabakwaren wurden in beiden Fällen beschlagnahmt und ein Finanzstrafverfahren eingeleitet. Geldstrafen in Gesamthöhe von 7.400 Euro wurden verhängt.