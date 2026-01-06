Alles zu oe24VIP
Familie Unfall Straden
Alle drei im Spital

Schneefahrbahn - Eltern mit Baby in Wald katapultiert

06.01.26, 09:20 | Aktualisiert: 06.01.26, 14:01
Vater, Mutter und ein drei Wochen altes Baby sind Montagnachmittag in Straden in der Südoststeiermark bei einem Autounfall verletzt worden. Der Lenker hatte bei Schneefall die Kontrolle über seinen Wagen verloren. 

Stmk. Am Zwickeltag gegen 15.00 Uhr war ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark gemeinsam mit seiner Ehefrau (35) und erst drei Wochen alten Sohn von Oberpurkla kommend in Richtung Hof bei Straden unterwegs. Bei Straßenkilometer 45,027 verlor der Lenker bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen und Schneefall aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Familien-Kombi. 

Beinahe ungelenkt kam der Pkw von der schneebedeckten Fahrbahn ab, stürzte in einen Graben, streifte dabei einen Baum, vollführte gleichsam einen Salto und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Trotz der dramatischen Situation konnten sich alle Insassen selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurden die Mutter und das drei Wochen alte Kind mit vermutlich leichten Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert, so die Polizei. Der 41-jährige Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das LKH Feldbach gebracht.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Hof bei Straden und Dirnbach, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 30 Kräften das Unfallfahrzeug bargen.

