150 Stornierungen an einem Wochenende: Wirt führt Strafe ein

An einem Wochenende erhielt das Lokal Buschenschank mehrere kurzfristige Absagen. Darauf reagiert nun der Wirt und führt eine Stornogebühr ein.

Der Buschenschank "Gmiatlich Zammkemmen" in Pirchingberg (Bezirk Südoststeiermark) verzeichnet am Wochenende häufig einen großen Andrang. Die Betreiber Christian und Melanie Pronegg bekommen dann viele Reservierungsanfragen.

Doch an einem Wochenende wurden kurzfristig Reservierungen für 150 Plätze storniert. Die Betreiber hatten es satt und kündigten eine Stornierungsgebühr an. Auf Facebook erklären sie ihr Vorgehen.

Fünf Euro pro Sitzplatz

Die Inhaber haben das Personal je nach Auslastung eingeteilt, wodurch kurzfristige Absagen vieles durcheinanderbringen und für unnötige Mehrbelastung sorgen.

Nach dem chaotischen Wochenende haben sich die Betreiber entschieden, bei kurzfristigen Absagen oder Nichterscheinen eine Gebühr von fünf Euro pro Sitzplatz zu verlangen. Doch aus dem Plan wurde nichts.

Wirt mit klaren Worten

Gegenüber der "Kleinen Zeitung" erklärt Christian Pronegg den Rückzieher: "Es ist mir eigentlich nur ums Nachdenken gegangen, die Gebühr werden wir nur in Notfällen einheben."

Eigentlich hat der Wirt keine Probleme mit zu vielen Absagen und ist zufrieden mit der Reservierungstreue seiner Gäste. Das Wochenende mit 150 Absagen war eine Ausnahme. Finanzielle Einbußen haben sie keine erlitten. Die leeren Plätze wurden mit zahlreichen erschienenen Laufkundschaft nachbesetzt.

Trotzdem kommt es nicht selten vor, dass ein Tisch für 20 Leute reserviert wird, aber nur fünf Gäste kommen. Christian Pronegg meint: "Viele Leute denken, dass es egal ist, wenn sie kurzfristig absagen. Das ist nicht egal, da andere gerne kommen würden, aber kein Platz frei ist."